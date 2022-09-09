Дмитрий Быстров: Выборы – волнительный и по-своему праздничный день

14:24, 09 сентября 2022, ПАИ

Дмитрий Быстров пришёл на голосование на свой избирательный участок № 249 вместе со всеми членами семьи. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Любые выборы – это необычный, волнительный и по-своему праздничный день! Так к этому относились наши родители, и мы стараемся поддерживать эту хорошую традицию. Всегда посещаем такие мероприятия семьёй», — подчеркнул он.

Дмитрий Быстров отметил, что путь, по которому пойдёт страна и Псковский регион, зависит от каждого. «Чтобы не сетовать потом, что у руля не тот, выбрали не тех, приходите на свои избирательные участки и примите участие в голосовании. Сегодня вы, уважаемые островичи, можете выразить свою личную позицию по главе Островского района и депутатам в Собрание депутатов Островского района», — заявил он.