79-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:16, 09 сентября 2022, ПАИ

Первые рейсы в Казань состоялись, псковичи хотят ещё. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал большую пресс-конференцию о развитии авиасообщения. На фоне развития внутренних логистических коммуникаций в России наши прибалтийские соседи решили, по меткому выражению представителя МИД России Марии Захаровой, запереться в клетке изнутри и не пускать к себе россиян с шенгенской визой. Памятуя темпы инфляции в Латвии, Литве и Эстонии и влияние на развитие экономики турпотока, решение чуть ли не самоубийственное. Об этом – в очередном, 79-м выпуске проекта «Псковский телеграм», в котором ведущие Александр Машкарин, Антон Сергеев и Максим Андреев неформально говорят о главных в телеграм-пространстве региона темах за неделю.

Кроме того, в выпуске пойдёт речь о параллельном импорте и новых айфонах, о новой дате референдумов на освобожденных территориях Украины, активности политических партий в неделю последнего рывка перед выборами.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».