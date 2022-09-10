Открытие «Михайловского бастиона» прошло в Пскове

19:54, 10 сентября 2022, ПАИ

В Пскове на стадионе «Машиностроитель» проходит гала-концерт первого военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Полные трибуны пришли посетить захватывающее и зрелищное представление для всех ценителей музыкального искусства. В программе заявлен выход 350 артистов, центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением Константина Петровича, военный оркестр Военно-морской академии под руководством Дмитрия Мисюры, оркестр штаба Западного военного округа под управлением подполковника Павла Гернеца, адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением старшего лейтенанта Никиты Игнатова, водный военный оркестр и ансамбль ВДВ под управлением подполковник Владислава Твердого.