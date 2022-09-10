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ВИДЕО Торжественное открытие гала-концерта «Михайловский бастион»

В Пскове проходит гала-концерт первого военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» на стадионе «Машиностроитель».

В нём принимает участие сводный оркестр воздушно-десантных войск совместно с ансамблем песни и пляски ВДВ России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Творческий коллектив возглавляет музыкант и дирижёр подполковник Владислав Твёрдый.

Вход на гала-концерт на стадионе «Машиностроитель» по пригласительным билетам.

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