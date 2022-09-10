Игорь Иванов напомнил о важности участия в голосовании
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов сегодня вместе со своей семьей принял участие в голосовании на избирательном участке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Игорь Иванов напомнил псковичам о важности участия в голосовании.
«Это, по моему мнению, важный и обязательный шаг для каждого гражданина. Призываю всех прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно, и сделать свой выбор сегодня или завтра», – отметил председатель регионального профобъединения.
Комментарии: 0 Обсудить >>>