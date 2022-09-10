Игорь Иванов напомнил о важности участия в голосовании

20:59, 10 сентября 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов сегодня вместе со своей семьей принял участие в голосовании на избирательном участке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов напомнил псковичам о важности участия в голосовании.

«Это, по моему мнению, важный и обязательный шаг для каждого гражданина. Призываю всех прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно, и сделать свой выбор сегодня или завтра», – отметил председатель регионального профобъединения.