В Псковской области начался третий день голосования на выборах

08:00, 11 сентября 2022, ПАИ

Третий, заключительный день трехдневного голосования на муниципальных выборах начался в Псковской области. В 8.00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20.00.

В регионе проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). В Пскове избиратели могут также воспользоваться новой возможностью - проголосовать на портале ДЭГ.