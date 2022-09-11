Врач объяснил, как неправильные позы для сна вредят зубам

09:38, 11 сентября 2022, ПАИ

При неправильной позе во время сна челюсть может травмироваться. Об этом рассказал главный врач Медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев.

«Поза для сна, безусловно, влияет на состояние зубов. Так, например, привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица. При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку. Так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса», – подчеркнул Николай Ожерельев, передаёт URA.RU.

Он отметил, что сон без подушки может нарушить прикус. «Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу. В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены. Кончик языка при этом будет находиться за верхними передними зубами и слегка касаться неба», – сказал главврач.

Не рекомендуется спать на спине сразу после удаления зуба мудрости. «Такая поза может спровоцировать возникновение отека. В первые несколько ночей после удаления зуба нужно спать на боку на высокой подушке, чтобы голова была приподнята», – отметил эксперт.