Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач объяснил, как неправильные позы для сна вредят зубам

При неправильной позе во время сна челюсть может травмироваться. Об этом рассказал главный врач Медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев.

«Поза для сна, безусловно, влияет на состояние зубов. Так, например, привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица. При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку. Так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса», – подчеркнул Николай Ожерельев, передаёт URA.RU.

Он отметил, что сон без подушки может нарушить прикус. «Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу. В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены. Кончик языка при этом будет находиться за верхними передними зубами и слегка касаться неба», – сказал главврач.

Не рекомендуется спать на спине сразу после удаления зуба мудрости. «Такая поза может спровоцировать возникновение отека. В первые несколько ночей после удаления зуба нужно спать на боку на высокой подушке, чтобы голова была приподнята», – отметил эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 сентября 2022

День граненого стакана празднуют 11 сентября
11 сентября 2022

Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 16%
11 сентября 2022

Почти 53 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки
11 сентября 2022

Собор из списка ЮНЕСКО в Пскове спасут от затопления
11 сентября 2022

В Роскачестве рассказали, как обезопасить свой счёт при онлайн-покупках
11 сентября 2022

Исполнители гимна из Псковской области вошли в сводный ролик ЦИК РФ
11 сентября 2022

Россия и Белоруссия готовятся подписать соглашение о единых правилах конкуренции
11 сентября 2022

Псковичам предлагают поймать Барсика на избирательном участке и получить приз

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...