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Общество

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

Шестой энергоблок АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области был остановлен в ночь на воскресенье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа.

«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», – сказал Карчаа.

Он уточнил, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.

Ранее Карчаа заявлял, что отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы в условиях продолжающихся ударов.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки. Однако из-за повреждений ЛЭП обстрелами со стороны ВСУ один был отключен, а второй находился в режиме плановой разгрузки с минимальной мощностью на выходе. На этой неделе электроэнергия с АЭС уже не поступала как на подконтрольную РФ территорию, так и на Украину.

По утверждениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но нанесли повреждения вспомогательным системам обеспечения и всей энергораспределительной инфраструктуре.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

МАГАТЭ 6 сентября представило доклад по итогам миссии. В нем, в частности, говорится о необходимости прекратить военную активность около АЭС и создать зону безопасности.

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