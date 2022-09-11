Псковичам предложили проверить свои знания о вреде наркотиков

11:21, 11 сентября 2022, ПАИ

Проверить свои знания о вреде наркотиков, приняв участие в «Большом антинаркотическом диктанте», предложили жителям Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Участникам диктанта предстоит ответить на вопросы о том, как поступить, если тебе предложили попробовать наркотики, или как случайно не стать сообщником преступников.

Для участия нужно перейти по ссылке или зайти в группы в соцсети «ВКонтакте»: «Антинаркотическое добровольчество Псковской области» и «Молодежь Псковской области».