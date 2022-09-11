Игорь Сопов: Проект ДЭГ в Пскове состоялся

12:09, 11 сентября 2022, ПАИ

Проект дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Пскове состоялся. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Мы считаем, что проект ДЭГ в Пскове состоялся. И будем в дальнейшем развивать это направление работы по всей области», – сказал Игорь Сопов. Он уточнил, что псковичи оценили новый формат голосования, о чём говорит высокая явка. По мнению председателя облизбиркома ДЭГ, это удобно, быстро, современно и за этим будущее избирательного процесса.

Напомним, что в этом году жители Пскова впервые голосуют на выборах с применением дистанционного электронного голосования. Эта возможность доступна для зарегистрированных в городе избирателей, которые подали заявление на участие в ДЭГ.

По состоянию на 12.00 11 сентября, явка на ДЭГ в Псковскую городскую Думу составила 83,09 %.