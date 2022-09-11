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Общество

Вечный огонь в Великих Луках стал гореть ярче

Фото: Telegram-канал Николая Козловского

Замену горелки Вечного огня произвели в мемориальном комплексе Великих Лук. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Решение было принято из-за того, что старая горелка уже отработала много лет и давала сбои, неоднократно гасла при порывах ветра и сильных осадках. «Такое недопустимо для этого священного символа памяти о героическом подвиге защитников нашей Родины», – подчеркнул глава города.

Как заметил Николай Козловский, при демонтаже выяснилось, что это происходило по причине того, что практически полностью прогорели газовые трубы старой горелки. Новая горелка современная и надёжная, она имеет шесть автономных свечей, на каждой из которых установлен свой жиклёр – дозатор подачи газа. Для достижения наилучшего результата сегодня горелка была дополнительно отрегулирована.

Он также отметил, что при ремонте использовался специальный переносной Вечный огонь, чтобы работа мемориала не прекращалась. Работы проводили специалисты Великолукского ремонтно-эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение Псков».

«Теперь Вечный огонь в Великих Луках горит ещё более ярко, устойчиво, красивым ровным пламенем. Это очень важно для сохранения памяти о победе в Великой Отечественной войне, о мужестве и героизме наших предков, во все времена отважно защищавших родную землю, и для воспитания в нашей молодёжи уважения и гордости за великие подвиги нашего народа», – отметил Николай Козловский.

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