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Культура

Проблемы продвижения современной поэзии обсудили в Михайловском

Музейщики «Михайловского» и поэты за круглым столом. Фото: Пушкинский заповедник

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» состоялся круглый стол по проблемам продвижения современной поэзии. Его организовали в рамках подготовки к центральному празднику пушкинского лета — Дням Пушкинской поэзии и российской культуры в 2023 году. Участие в разговоре с музейщиками приняли поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Пскова, Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Директор «Михайловского» Георгий Василевич, открывая встречу,  выразил всеобщую озабоченность тем обстоятельством, что в последние годы на праздниках, собирающих десятки тысяч человек, перед сценой с поэтами можно застать в лучшем случае несколько десятков слушателей. «Пушкинский праздник поэзии, резюмировал он, — всё более и более становится праздником без поэзии, то есть, по сути своей, каким-то совсем другим праздником. Вопрос: что делать?»

Гости музея высказали свои соображения по этому поводу и вышли с конкретными предложениями. Среди них были рекомендации для дальнейшей работы с грантами, организация встреч с поэтами на территории музея и регулярных, специализированных лекций в Интернете в рамках уже действующих проектов, многое другое.

Завершили вечер поэтическими чтениями, в которых приняли участие Алексей Пурин (Санкт-Петербург), Виталий Молчанов (Оренбург), Арсений Ли, Алла Поспелова и Евгений Чигрин (все — Москва). Послушать их стихи собрались жители и гости Пушкинских Гор и Пскова.

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