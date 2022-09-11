Читатели ПАИ смогут наблюдать за онлайн-марафоном «Ночь выборов – 2022»

20:45, 11 сентября 2022, ПАИ

11 сентября с 21:00 до 23:00 читатели Псковского агентства информации смогут наблюдать за онлайн-марафоном «Ночь выборов – 2022» с помощью видеотрансляции. Это мероприятие пройдет в здании госмедиахолдина Псковской области на улице Ленина, 6 А. Таким образом, регион присоединится 11 сентября к Всероссийскому политическому онлайн-марафону.

Руководители Псковской области и Пскова, лидеры региональных отделений политических партий, депутаты и кандидаты, представители Избирательной комиссии региона, эксперты и общественные наблюдатели, а также журналисты обсудят предварительные итоги трёхдневного голосования.

Краткие итоги подведёт редседатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Планируется выступление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Слово предоставят также лидерам региональных отделений политических партий, депутатам, кандидатам, экспертам.

Запланированы прямые включения с участием кандидатов на посты глав районов, главы Великих Лук Николая Козловского, директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова. Ожидаются и прямые включение экспертов из других регионов.

Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно посмотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».