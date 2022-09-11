Чудское море может стать брендом Псковской области

22:54, 11 сентября 2022, ПАИ

Сделать Чудское море брендом Псковской области согласился кандидат на пост главы Гдовского района, действующий руководитель муниципалитета Алексей Васильев. С таким предложением обратился к нему модератор онлайн-марафона «Ночь выборов», журналист Александр Машкарин.

«Это было бы замечательно, в том числе с точки зрения отдыха, рыбалки, водных маршрутов», – отреагировал Алексей Васильев.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября.