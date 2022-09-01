Вернуться на главную страницу ФОТОРЕПОРТАЖ «Ночь выборов – 2022»: люди и цифры

Фото: Андрей Кокшаров и Андрей Степанов



Псковская область присоединилась 11 сентября к Всероссийскому политическому онлайн-марафону «Ночь выборов – 2022». Мероприятие организовали в здании госмедиахолдинга региона. Здесь в неформальной обстановке политики, общественники и журналисты обсудили итоги прошедшего трёхдневного голосования. К участию в мероприятии приглашены руководители Псковской области и Пскова, лидеры региональных отделений политических партий, депутаты и кандидаты, представители избирательной комиссии региона, эксперты и общественные наблюдатели, а также журналисты. На нём также выступили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель облизбиркома Игорь Сопов.