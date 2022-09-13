Два человека пострадали в результате ДТП с участием трёх автомобилей

10:54, 13 сентября 2022, ПАИ

Столкновение «Газели», Renault Logan и самосвала произошло в Лужском районе Ленинградской области, в 400 метрах от поворота на Заплюсье.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Renault Logan, они госпитализированы в медучреждение.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на автомобиль Renault Logan, после чего Renault Logan столкнулся с впереди стоящим самосвалом.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.