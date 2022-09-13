Более 44 тысяч заразившихся COVID-19 выявили за сутки в России

11:21, 13 сентября 2022, ПАИ

44 045 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За сутки от коронавируса в России выздоровело 48 187 человек, госпитализировано 4 663 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 101 человек.

Всего с начала пандемии выявлено 20 157 143 случая заражения коронавируса, выздоровело 19 144 853 человека. Зафиксировано 385 530 летальных исходов.