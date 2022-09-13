Налоговые уведомления получат более 331 тысячи жителей Псковской области

14:09, 13 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2021 год. Гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, необходимо уплатить исчисленный налог в срок до 1 декабря 2022 года, напоминают в региональном УФНС.

Всего уведомления получат около 331 тысячи граждан Псковской области. В том числе более 92 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из личного кабинета.

Собственники имущества – самая многочисленная категория налогоплательщиков Псковской области. Сегодня на учете в налоговых органах региона состоит более 167 тысяч физических лиц – плательщиков транспортного налога; около 235 тысяч граждан являются собственниками квартир, дач, гаражей и других строений; более 224 тысяч являются плательщиками земельного налога.

Уведомление поступят физическим лицам не позднее 30 дней до наступления предельного срока платежа (при необходимости, за три года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления).

Если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, налогоплательщик не получит уведомление. Исключения – случаи, когда в календарном году утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления. Например, в 2022 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено, если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2019 год.

В полученном налоговом уведомлении отражены как сумма налога, так и сведения для оплаты (QR-код, штрихкод, УИН, банковские реквизиты платежа). В дальнейшем налогоплательщик выбирает для себя любой удобный способ для уплаты налогов.

Уплатить налоги граждане могут онлайн из личного кабинета либо при помощи сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Единый налоговый платёж» (ЕНП), с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в ближайшем отделении банка или «Почты России». Кроме того, уплатить налоги теперь можно в МФЦ.

Напомним, уровень собираемости имущественных налогов физических лиц за прошлый год составил 93,1 %. Всего, если считать в денежном эквиваленте, в бюджет Псковской области в 2021 году поступило имущественных налогов физических лиц 1 миллиард 83 миллиона рублей.