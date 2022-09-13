Год исправительных работ получил великолучанин за продажу охотничьего ружья

16:01, 13 сентября 2022, ПАИ

Год исправительных работ получил 29-летний великолучанин за продажу охотничьего ружья, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре 2021 года подсудимый, не имея соответствующего разрешения на продажу огнестрельного оружия, перевез свое охотничье ружье в Куньинский район, где незаконно продал его знакомому.

Он же вырастил на земельном участке в Куньинском районе куст конопли, получил из него наркотическое средство, которое стал незаконно хранить для личного употребления.

При назначении наказания подсудимому суд учел смягчающие обстоятельства - наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Мужчине по совокупности преступлений определено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.