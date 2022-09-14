Псковская область занимает 3-е место в СЗФО по уровню зарплат руководителей

09:26, 14 сентября 2022, ПАИ

Псковская область занимает 3-е место в СЗФО по уровню зарплат руководителей, сообщает hh.ru.

На Северо-Западе средний доход руководителя составляет в среднем 83 900 рублей. Кроме Санкт-Петербурга большие зарплаты топ-менеджерам также предлагают в Ленинградской области (более 105 700), а также в Псковской области (более 86 700 рублей).

Самый высокий совокупный доход (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции, наблюдается в Москве – здесь начальникам отделов и подразделений платят в среднем 198 287 рублей. На втором месте – Приморский край (160 000 рублей), на третьем – Санкт-Петербург (131 132 рубля), на четвертом – Свердловская область (120 000 рублей), на пятом – Московская область (113 646 рублей).