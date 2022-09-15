Основные ошибки псковских политиков перечислил Александр Серавин

13:55, 15 сентября 2022, ПАИ

Во время нынешней кампании политическое поле в Псковской области стало гораздо более разнообразным, у нас появились новые игроки, новые партии, сказал заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин в интервью Псковскому агентству информации.

«Партия пенсионеров» прошла в городе, «Партия коммунистов России» прошла в Великих Луках, «Новые люди» довольно ярко выступали, но из-за некачественной подготовки документов их судьба сложилась не очень хорошо. А вот в Печорах, в Острове, в Великих Луках кандидаты от них взяли мандаты», - добавил замгубернатора.

По его словам, партии на этот раз чересчур ориентировались на партийные списки, забывая про мажоритарные выборы. «Из почти 135 мажоритарных округов в одном победила КПРФ и в двух - самовыдвиженцы, в остальных - единороссы. То есть люди голосовали за тех, кого знали лично. Поэтому «Единая Россия» за счет работы с избирателями набрала хороший процент. Яркая кампания была у ЛДПР, поэтому я думал, что они возьмут больший процент. У КПРФ в этом сезоне заметные потери. Думаю, это из-за интриг и конфликтов внутри партии. Им надо задуматься о выстраивании качественной работы со своими районными отделениями», - уверен Александр Серавин.

Видеоверсия интервью с полным анализом минувшей избирательной кампании появится на сайте Псковского агентства информации 16 сентября.