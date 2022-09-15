Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Основные ошибки псковских политиков перечислил Александр Серавин

Во время нынешней кампании политическое поле в Псковской области стало гораздо более разнообразным, у нас появились новые игроки, новые партии, сказал заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин в интервью Псковскому агентству информации.

«Партия пенсионеров» прошла в городе, «Партия коммунистов России» прошла в Великих Луках, «Новые люди» довольно ярко выступали, но из-за некачественной подготовки документов их судьба сложилась не очень хорошо. А вот в Печорах, в Острове, в Великих Луках кандидаты от них взяли мандаты», - добавил замгубернатора.

По его словам, партии на этот раз чересчур ориентировались на партийные списки, забывая про мажоритарные выборы. «Из почти 135 мажоритарных округов в одном победила КПРФ и в двух - самовыдвиженцы, в остальных - единороссы. То есть люди голосовали за тех, кого знали лично. Поэтому «Единая Россия» за счет работы с избирателями набрала хороший процент. Яркая кампания была у ЛДПР, поэтому я думал, что они возьмут больший процент. У КПРФ в этом сезоне заметные потери. Думаю, это из-за интриг и конфликтов внутри партии. Им надо задуматься о выстраивании качественной работы со своими районными отделениями», - уверен Александр Серавин.

Видеоверсия интервью с полным анализом минувшей избирательной кампании появится на сайте Псковского агентства информации 16 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 сентября 2022

МИД РФ назвал «красной чертой» поставку США Украине дальнобойных ракет

15 сентября 2022

Основные ошибки псковских политиков перечислил Александр Серавин
15 сентября 2022

Александр Серавин оценил ДЭГ и явку на минувших выборах
14 сентября 2022

Михаил Мишустин заявил об изгнании России с привычных рынков
14 сентября 2022

Более 230 млн записей с личными данными россиян «утекли» в Сеть
14 сентября 2022

В Госдуму могут внести законопроект об ужесточении наказания за госизмену
13 сентября 2022

Дмитрий Быстров: Избирательная кампания была честной и прозрачной
12 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ «Ночь выборов – 2022»: люди и цифры

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...