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Общество

Куба ждет российских туристов

Российские туроператоры проявляют большой интерес к кубинскому направлению, Россия может стать одной из первых по числу туристов, приезжающих на карибский остров, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что ваши туристы ищут солнце, пляжи и природу, в этом у нас большой потенциал», – сказал директор по западному направлению государственного туристического агентства Кубы Cubatur Карлос Альберто Риберо Гарсия.

По его словам, Россия может превзойти другие страны по числу гостей, прибывающих на Кубу. «Или точно будет среди первых», – добавил глава агентства.

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