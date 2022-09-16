Новый модуль «Азбуки интернета» поможет псковским пенсионерам освоить смартфоны

09:50, 16 сентября 2022, ПАИ

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый обучающий раздел для расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Основы работы на смартфоне». Курс будет полезен для пожилых людей, которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и стремятся получить новые знания, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении Пенсионного фонда.

В процессе изучения пенсионеры познакомятся с особенностями работы смартфонов, мобильных приложений и встроенных программ. Особое внимание в новом разделе уделено пошаговому разбору использования приложений Пенсионного фонда, портала госуслуг, электронной почты и мобильных операторов.

Учащиеся смогут дополнить знания о работе социальных сетей и мессенджеров, способах хранения фото- и видеофайлов, откроют возможности оплаты товаров и услуг со смартфона. При этом пенсионеры еще раз вспомнят правила безопасности в процессе финансовых расчетов через мобильные приложения. Обучающий курс также поможет освоить навыки использования навигаторов, приложений для вызова такси и отслеживания движения транспорта.

На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия базового учебника, а также полный комплект материалов, включая все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку.