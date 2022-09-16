Псковские археологи загадали подписчикам фотозагадку

10:06, 16 сентября 2022, ПАИ

Псковские археологи загадали подписчикам в соцсетях фотозагадку. В Telegram-канале Археологического центра Псковской области появилась фотография пяти находок из раскопа 2022 года на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове.

Раскоп находился прямо посредине комплекса построек, в 20 метрах от церкви Одигитрии. В ходе работы были исследованы культурные напластования X-XVI веков. Находки на фото были обнаружены в слоях XV-XVI века. Свои варианты ответов насчет того, что изображено на фото, можно оставлять здесь: https://t.me/psk_archaeology/106.