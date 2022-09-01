Как подобрать горящий тур в Египет

16:28, 16 сентября 2022, ПАИ

Горящий тур – это поездка, которая была выкуплена туристическим оператором и имеет риск быть непроданной до наступления даты отправления. Туроператор в таком случае предлагает тур с большим дисконтом, чтобы окупить собственные вложения. Нередко удаётся отправляться в горящие туры в Египет чуть ли не по себестоимости поездки. Где и как искать такие возможности?

Где можно найти горящий тур?

Времена офлайн-туроператоров постепенно уходят в прошлое, на первое место выходят онлайн-сервисы подбора туров. По возможности находите горящие туры через сайты компаний или при помощи агрегаторов. Последние собирают тысячи предложений в одном месте, позволяя удобно отсеивать только подходящие, сравнивать их по цене и заказывать поездку в один клик.

Есть много причин искать и заказывать горящие туры в Египет через Интернет, и вот их часть:

– большой выбор предложений, которые можно оперативно и удобно просмотреть;

– не нужно тратить время на поездку в офис туроператора – выбирайте тур из дома;

– безопасность оплаты – транзакции всегда происходят по защищённому протоколу;

– брони и подтверждения при покупке онлайн-тура получаете в течение 2-3 минут;

– надёжность – крупный агрегатор дорожит репутацией и не занимается обманом.

Где найти поездку, мы разобрались, но когда это лучше всего делать? Чем больше свободы в плане дат отлёта и прилёта, тем лучше. Сравнивая горящие туры, посмотрите стоимость вылета в разные дни. Часто бывает так, что в понедельник полёты дорогие, а буквально через два-три дня в середине недели идут уже с дисконтом до 30-50 %. Аналогично можно «поиграть» с длительностью отдыха. Нередко поездка на семь ночей стоит дешевле, чем на пять ночей. Так происходит из-за того, что у каждой авиакомпании свой график чартеров. Не ограничивайте себя – изучайте все варианты!

Какие параметры тура важны?

В первую очередь определитесь с направлением. Египет – это большая туристическая страна, на территории которой десятки курортных городов разного масштаба. Если стоимость перелёта будет практически одинаковой, независимо от выбранного курорта, цена отеля и прочих опций может сильно различаться. Вопрос выбора места для отдыха полностью лежит на вас – изучите рейтинги, подумайте, что интересует: дайвинг, отдых с детьми или же экскурсии по достопримечательностям.

После выбора конкретного направления изучите ассортимент доступных горящих туров. Сейчас вам надо определиться с одним вариантом, а для этого нужно сравнить все доступные по параметрам.

Звёздность отеля. Не всегда есть смысл заселяться в пятитизвёздочный отель, особенно если целью поездки являются преимущественно экскурсии или пляжный отдых, а не постоянное пребывание на территории заведения в окружении персонала, баров и бассейнов.

Тип питания. Как и в случае со звёздностью, подумайте, как много времени планируете проводить в отеле. Если это насыщенный отдых только с ночёвками, хватит завтрака или полупансиона. В остальных случаях можно задуматься и о питании «всё включено».

Вид пляжа. Уделите несколько минут тому, чтобы прочитать, какие пляжи располагаются на выбранном курорте, и в частности на прилегающей к отелю территории. Для семейной поездки с детьми рекомендуем выбирать песчаные пляжи с мелководьем. Если хотите попробовать себя в дайвинге, обращайте внимание на побережье с рифами.

Рейтинг и отзывы. Обязательно читайте рецензии не только о конкретном туре, который приглянулся, но и о туристическом операторе, который предоставляет услугу. Часто отзывы могут дать куда больше правдивой информации, нежели красивые рекламные описания.

Если затрудняетесь с выбором горящего тура, всегда можно воспользоваться консультацией менеджера агрегатора туристических предложений. Он выслушает пожелания касательно отдыха и на основе доступного бюджета подберёт оптимальные варианты незабываемой поездки.

Важно! Несмотря на то что горящий тур в Египет – это прежде всего про экономию, обращайтесь за покупкой поездки только к профессиональному туристическому оператору с лицензией на работу. Только так есть гарантия, что отдых оправдает ожидания и не будет испорчен плохой организацией.

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