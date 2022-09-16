Серебряную монету с изображением Конька-Горбунка выпустил Центробанк

20:29, 16 сентября 2022, ПАИ

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную сказке «Конек-горбунок» Петра Ершова. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора, пишет ТАСС.

Монета серии «Легенды и сказки народов России» выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством «пруф». Тираж – 5 тыс. единиц.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России, а также, в частности, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал, знак Санкт-Петербургского монетного двора.

На оборотной стороне изображены летящие над сказочным городом Конек-Горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу. Внизу по окружности имеется надпись: «Легенды и сказки народов России». Фигуры Ивана и Конька-Горбунка, а также надпись выполнены в рельефе. Радужное изображение жар-птицы с эффектом интерференции света создали посредством структуры микрорельефа. Изображения сказочного города, звезд и луны выполнены в технике лазерного матирования.

ЦБ напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.