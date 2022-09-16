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Политика

Максима Галкина включили в список иноагентов

Максим Галкин пополнил ряды иноагентов в России. Фото: Telegram

Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов. Это следует из обновленного реестра на сайте министерства. 

Одной из первых на добавление Галкина в список физлиц-иноагентов отреагировала Екатерина Мизулина, директор «Лиги безопасного интернета» и дочь Елены Мизулиной:

«Стоило только ему открыть рот и начать говорить то, что заложили в западных сценариях. Так разозлить русский народ! Да, на это действительно нужен талант.  Статус иноагента – это значит, что никакой больше работы на телевидении, никаких корпоративов, рекламных контрактов, никаких концертов в России. Так будет с каждой тварью, которая предала нашу Родину», – написала она в Telegram.

После начала спецоперации на Украине Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с детьми уехали за границу. Галкин неоднократно публично критиковал действия российских властей, за что его уволили с Первого канала, пишет Telegram-канал «Вот так».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Галкин запятнал себя неприемлемыми заявлениями.

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