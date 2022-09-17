Всемирный день безопасности пациентов отмечают 17 сентября

10:28, 17 сентября 2022, ПАИ

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения, сообщает сайт calend.ru.

Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран – повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели.

Ни для кого не секрет, что оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определёнными рисками, характеризующимися степенью успешности лечения больного вне зависимости от выбранного метода лечения: оперативного, медикаментозного и т.д. Лечение может оказаться успешным, а может и безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращается внимание медиков 17 сентября.

Проблема безопасности пациентов поднималась и до 2019 года на ежегодных Глобальных министерских саммитах по безопасности пациентов, стартовавших в 2016 году.

Обращение внимания к одному из основополагающих принципов медицины «Прежде всего – не навреди!» лежит в основе Всемирного дня безопасности пациентов.