Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день безопасности пациентов отмечают 17 сентября

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения, сообщает сайт calend.ru.

Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран – повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели.

Ни для кого не секрет, что оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определёнными рисками, характеризующимися степенью успешности лечения больного вне зависимости от выбранного метода лечения: оперативного, медикаментозного и т.д. Лечение может оказаться успешным, а может и безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращается внимание медиков 17 сентября.

Проблема безопасности пациентов поднималась и до 2019 года на ежегодных Глобальных министерских саммитах по безопасности пациентов, стартовавших в 2016 году.

Обращение внимания к одному из основополагающих принципов медицины «Прежде всего – не навреди!» лежит в основе Всемирного дня безопасности пациентов.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 сентября 2022

Псковичи смогут выбрать участкового «из народа»
17 сентября 2022

Кратковременные дожди ждут жителей Псковской области 17 сентября
17 сентября 2022

Всемирный день безопасности пациентов отмечают 17 сентября
17 сентября 2022

О радости нумизматов, Вороньем камне и Кубе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
16 сентября 2022

Профсоюз поздравил с профессиональным праздником работников лесной отрасли
16 сентября 2022

Екатерина Гончарова: Подобные навыки в других условиях нарабатываются годами
16 сентября 2022

Студенты ПсковГУ привлекают молодежь к объектам культурного наследия Псковской области
16 сентября 2022

Игорь Иванов принял участие в энергетическом форуме в Санкт-Петербурге

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...