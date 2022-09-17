Областной открытый фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» состоялся в Себеже

18:14, 17 сентября 2022, ПАИ

Очередной раз фестиваль театрального искуства объединил около 300 участников 23 творческих коллективов из Псковской области и Республики Беларусь с целью сохранения и развития театральных традиций, популяризации театрального творчества в Псковской области, укрепления культурных связей с регионами России и странами ближнего зарубежья.



На мастер-классе по мажорет-спорту образцового хореографического коллектива «Клякса» под руководством Анны Аксеновой, проведённым 16 сентября, присутствовали жители и гости Себежа, коллектив барабанщиц Себежской средней школы.

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Праздник продолжился 17 сентября торжественным шествием участников фестиваля по центральной улице Себежа к памятнику Зиновию Гердту. Шествие – яркое, красочное действо. Темп задавали барабанщицы. Участники фестиваля в сценических костюмах, с частушками, в сопровождении задорных ростовых кукол прошли по улице города. Жители сопровождали колонну, далеко растянувшуюся, некоторые присоединились к ней с разрешения организаторов.



В парке, у памятника великому артисту, состоялось торжественное открытие фестиваля. Со словами приветствия к собравшимся обратилась от Комитета по культуре Вера Алексеева. Она поздравила всех с великолепным событием и зачитала приветственный адрес Александра Калягина участникам фестиваля, Сергей Везовитов и Вера Бокань – от Администрации и краеведов Себежского района. Пожелали всем удачного праздничного дня.

Все возложили цветы к подножию памятника, и работа фестиваля началась. На правах хозяев открыл программу фольклорный ансамбль «Душегрея», задал темп всем.



Далее жителей и гостей города ждали пять творческих площадок: театральный ринг, кукольный квартал, затея сельской остроты, школа блогеров и мастер-класс по изготовлению кукол. В кукольном квартале все желающие посетили показы кукольных спектаклей и заглянули в музей кукольного искусства под открытым небом.

На затее сельской остроты, возле памятника Зиновию Гердту, можно было попробовать себя в народных играх, послушать выступление уличного театра «Петрушка».

Также в программе мастер-класс по изготовлению кукол и музей под открытым небом. На ремесленной ярмарке все желающие могли приобрести изделия ручной работы и сувениры на память.



Организаторами фестиваля являются Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр народного творчества» при поддержке Комитета по культуре Псковской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры имени Ленина» г. Великие Луки, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурный центр» г. Себеж.



Партнерами выступили Управление общественных проектов и молодежной политики Правительства Псковской области и Администрация Себежского района Псковской области.