Светлана Баранова: «Псков перестал быть городом выходного дня»

20:30, 17 сентября 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного союза туристической индустрии Светлана Баранова рассказала в еженедельной программе «Тема недели», что Псков перестал быть город туристических направлений выходного дня.

Рост и изменение туристического потока сказали на посещаемости туристами города Пскова. Раньше считалось, что в Псков туристы приезжают в выходные, но теперь люди больше путешествуют по стране.

«Понедельник, вторник, среда и четверг стали в Пскове такими же туристическими днями, как была пятница, суббота и воскресенье», - заявила председатель.

Авторская программа «Тема недели» выходит на телеканале «Первый Псковский». Повторы передачи можно будет увидеть в эфире телеканала в воскресенье в 12:10 мск и в понедельник в 16:40 мск.