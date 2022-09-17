В проекте «Память Беслана» принимают участие специалисты из Пскова

22:10, 17 сентября 2022, ПАИ

Молодые специалисты со всей России, включая Псков, прибыли в Беслан для реализации научно-реставрационного проекта «Память Беслана». Об этом сообщает газета «Северная Осетия».



23 молодых специалиста из семи регионов России – Москва и область, Санкт-Петербург, Томск, Красноярск, Вологда и Псков – приехали в Беслан, чтобы внести свой вклад в сохранение здания печально известной школы №1. В 2016 году здание получило статус вновь выявленного объекта культурного наследия.

С утра до вечера проводятся консервационные работы: укрепляют штукатурку и кирпичную кладку, делают инъекции штукатурного слоя. Трудоемкий процесс осуществляется руководством художника-реставратора высшей категории темперной и монументальной живописи Ольги Соколовой.

Проект «Память Беслана» проводится по инициативе штаба Всероссийского патриотического реставрационного движения, в состав которого вошли Правительство РСО-А, Союз реставраторов России и реставрационная компания «СКИФОС-РСК». Проведение консервации поддержал комитет «Матери Беслана» и другие пострадавшие во время теракта, с которыми были согласованы все детали производства работ.

«Мы познакомились с руководителем группы реставраторов, Ольгой Александровной. Она рассказала нам о том, какие сейчас проводятся работы, и какой класс специалистов в ней задействован. Благодаря увиденному и услышанному мы могли прочувствовать трепетное отношение этих людей к каждому сантиметру нашей трагедии», – поделилась Сусанна Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана».

«Команда специалистов работает на тот результат, о котором мы и просили – они делают все, чтобы сохранить каждый уголок школы, каждое ее “ранение” именно в том виде, в котором они остались после теракта», - рассказала председатель комитета.