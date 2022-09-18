Алла Пугачёва попросила признать её иноагентом
Певица Алла Пугачева попросила добавить её в список иноагентов. Об этом она написала в своих соцсетях, передает RT. Просьбу певица обосновала солидарностью со своим мужем
«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», — написала Пугачева.
В пятницу, 16 сентября, Минюст РФ внес Галкина в перечень иноагентов. Согласно информации ведомства, шоумен ведет политическую деятельность, финансирование получает от Украины.
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