Один человек пострадал в результате столкновения трёх автомобилей в Великолукском районе
В Великолукском районе на автодороге Велике Луки – Новосокольники произошло столкновение автомобилей Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota Camry, госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, водитель автомобиль Toyota Camry остановился перед знаком «Дорожные работы», водитель автомобиль Mitsubishi Outlander допустил наезд на впреди стоящий автомобиль, после чего вылетел на встречную проезжую часть и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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Один человек пострадал в результате столкновения трёх автомобилей в Великолукском районе