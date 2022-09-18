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Происшествия

Один человек пострадал в результате столкновения трёх автомобилей в Великолукском районе

Фото с места происшествия

В Великолукском районе на автодороге Велике Луки – Новосокольники произошло столкновение автомобилей Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota Camry, госпитализирован в медучреждение.

Фото с места происшествия

По предварительным данным, водитель автомобиль Toyota Camry остановился перед знаком «Дорожные работы», водитель автомобиль Mitsubishi Outlander допустил наезд на впреди стоящий автомобиль, после чего вылетел на встречную проезжую часть и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото с места происшествия

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