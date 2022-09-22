К концу сентября благоустроят парк имени Гагарина в Пскове

16:45, 21 сентября 2022, ПАИ

Дату завершения благоустройства парка имени Юрия Гагарина в Пскове назвала заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева в эфире проекта ПАИ-live. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Парк будет закончен в этом году, подрядчик обещает к концу сентября завершить основные работы. Если будут задержки по поставке какого-то инвентаря: спортивного или детского, то это будет в начале октября, но в любом случае настрой хороший», - отметила она.

Работы планировали завершить раньше, но в связи с увеличением стоимости определённых товаров и проблем с поставками дату сдачи объекта перенесли.

К концу осени должно состояться торжественное открытие парка. На данный момент выполнили работы по установке освещения и начали укладку тротуарной плитки. Далее установят детскую и спортивную площадки, а также качели для детей и взрослых.