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Общество

Жителям 29 домов в Пскове вернули отопление после ремонта теплотрассы

Ремонт теплотрассы в районе улицы Шестака в Пскове завершен, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин. Подача тепла была возобновлена вчера около 22:00. Батареи в 29 домах и детском саду должны быть снова теплыми. 

Псковские тепловые сети оперативно устранили утечку: спустили теплоноситель, вырезали компенсаторы, а затем сварили трубу диаметром 400 миллиметров. В этом были задействованы сразу две бригады сварщиков. К 18:45 работы были завершены, и началось заполнение системы отопления водой. На это потребовалось около трёх часов. 

«Спасибо жителям за понимание и терпение. Если у кого-то отопление не вернулось – сообщайте. Оперативно будем решать. Главное, что магистральная труба отремонтирована. Утечки нет», - добавил Борис Елкин.

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