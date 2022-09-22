Жителям 29 домов в Пскове вернули отопление после ремонта теплотрассы

08:46, 22 сентября 2022, ПАИ

Ремонт теплотрассы в районе улицы Шестака в Пскове завершен, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин. Подача тепла была возобновлена вчера около 22:00. Батареи в 29 домах и детском саду должны быть снова теплыми.

Псковские тепловые сети оперативно устранили утечку: спустили теплоноситель, вырезали компенсаторы, а затем сварили трубу диаметром 400 миллиметров. В этом были задействованы сразу две бригады сварщиков. К 18:45 работы были завершены, и началось заполнение системы отопления водой. На это потребовалось около трёх часов.

«Спасибо жителям за понимание и терпение. Если у кого-то отопление не вернулось – сообщайте. Оперативно будем решать. Главное, что магистральная труба отремонтирована. Утечки нет», - добавил Борис Елкин.