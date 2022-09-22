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Культура

«Культурные выходные» организуют в Дновском районе

«Культурные выходные» пройдут в Дновском районе с 23 по 24 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Для жителей муниципалитета областные учреждения культуры подготовили насыщенную познавательную и развлекательную программу.

Пройдут показы спектаклей Псковского областного театра кукол, выставки художественных работ регионального отделения Союза художников России, концерты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, мастер-классы и различные просветительские мероприятия.

Проект «Культурные выходные» с декабря 2021 года реализует комитет по культуре Псковской области. За это время жители районов области смогли посетить 100 различных тематических мероприятий. До конца 2022 года проект «Культурные выходные» будет представлен в Гдовском и Дедовичском районах.

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