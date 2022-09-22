Губернатор Псковской области анонсировал новое видео из рубрики «Своих не бросаем»

23:45, 22 сентября 2022, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём Telegram-канале анонс завтрашнего видео из цикла «Своих не бросаем».

В нём глава региона собрал всю информацию о частичной мобилизации в рамках наиболее распространённых и насущных вопросов.

Видео будет опубликовано завтра на сайте ПАИ и в нашем паблике в соцсети «ВКонтакте».