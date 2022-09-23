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Общество

На отсутствие бегущей строки в Сети и на ТВ пожаловались псковичи

Фото: Региональный парламент

Специализированный приём граждан с нарушением слуха провели в общественной приёмной партии «Единая Россия» вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих и депутат Псковской городской Думы, председатель областной организации  «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. Партийная инициатива приурочена к Международному дню глухих, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Интересы инвалидов по слуху представлял руководитель регионального отделения «Общества глухих» Сергей Кательницкий, также слабослышащие граждане общались с депутатами через сурдопереводчика.

Фото: Региональный парламент

Посетители общественной приёмной подготовили большой перечень волнующих их вопросов, как позднее определил состоявшийся формат общения Дитрих Игорь – «не жалобы, а деловой разговор».

Сергей Кательницкий рассказал, что в Псковской области проживает 3,5 тысячи людей с нарушением слуха, 720 из которых признаны инвалидами. Все эти люди, по его словам, не могут решить вопросы жизнедеятельности без сурдопереводчиков – «всепогодных круглосуточных волонтёров». Сейчас таких специалистов на весь регион всего 4 человека, когда-то было 11.

Фото: Региональный парламент

«Общество глухих» обращалось в Псковский государственный университет с просьбой рассмотреть возможность обучения сурдопереводчиков, но, как сказал Сергей Кательницкий, обращение пока осталось без ответа.

Ещё одна проблема, решение которой принципиально важно для глухих граждан, – отсутствие «бегущей строки» в программах областного телевидения и в интернете.

«В последнее время губернатор Михаил Ведерников еженедельно обращается к населению, но инвалиды по слуху не знают, о чём он говорит», - привёл пример Сергей Кательницкий.

Фото: Региональный парламент

Граждане с нарушением слуха также обратили внимание депутатов, что в Пскове, который посещает множество туристов, билетные кассы, приспособленные для обслуживания глухих, есть только на железнодорожном вокзале – в международном аэропорту имени княгини Ольги и на автовокзале инвалиды по слуху вынуждены общаться с сотрудниками письменно.

Слабослышащие граждане также рассказали о проблемах при посещении поликлиник, которые особенно усугубились в период пандемии, – раньше глухие пациенты могли «прочитать по губам» то, что говорит им врач, но из-за масочного режима это стало невозможным. Еще один медицинский вопрос связан с расходами на «искусственное ухо», которое вживляют детям с нарушением слуха.

Фото: Региональный парламент

«Правильно я пониманию, что сама операция делается бесплатно, но родителям приходится нести расходы на «запчасти» и батарейки?» – уточнил Игорь Дитрих и получил подтверждение.

В завершение Сергей Кательницкий озвучил проблему глухих, связанную с вызовом экстренных служб, – позвонить по телефону в скорую или полицию они не могут, а мобильное приложение службы спасения «112» не адаптировано для приёма текстовых сообщений.

«Все вопросы, которые вы обозначили, – принципиальные и значимые, – подытожил разговор вице-спикер Игорь Дитрих. – Это не личные маленькие проблемы, а  вопросы, касающиеся всего вашего сообщества. Мы вас услышали и будем сообща их постепенно решать».

Фото: Региональный парламент

Игорь Дитрих предложил в ближайшее время собрать за «круглым столом» все заинтересованные стороны: представителей органов региональной и муниципальной власти, здравоохранения, образования, социальной защиты, полиции.

В заключение Марина Борисенкова отметила, что приём слабослышащих граждан проводится впервые, но, если такой формат встреч окажется востребованным, то они, по её мнению, должны стать традиционными.

Фото: Региональный парламент

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