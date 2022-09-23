Заморозки ожидаются в Псковской области 24 сентября
Минусовые температуры снова прогнозируются в Псковской области ночью. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
«Ночью и утром 24 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки 0... -2 градуса», - говорится в сообщении.
День пройдёт без существенных осадков. Будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов, днем: +9…+14.
Атмосферное давление будет низким.
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