Заморозки ожидаются в Псковской области 24 сентября

14:43, 23 сентября 2022, ПАИ

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Минусовые температуры снова прогнозируются в Псковской области ночью. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.



«Ночью и утром 24 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки 0... -2 градуса», - говорится в сообщении.

День пройдёт без существенных осадков. Будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов, днем: +9…+14.

Атмосферное давление будет низким.