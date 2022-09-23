Псковский губернатор посадил дерево в парке 300-летия прокуратуры

15:13, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с прокурором Иваном Грибовым и главой администрации города Пскова Борисом Елкиным посетили парк 300-летия прокуратуры. Его благоустройство в настоящее время продолжается, сообщает официальный Telegram-канал региона.

«В парке уже уложены дорожки, обустраиваются газоны. Губернатор тоже принял участие в благоустройстве и высадил дерево», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня планируется высадить 60 молодых дубов. В дальнейшем благоустройство территории продолжится. В планах – обустроить экотропы и установить детские площадки.