Названы кандидаты на должности председателей комитетов Псковской гордумы

15:37, 23 сентября 2022, ПАИ

Названы кандидаты на должности председателей комитетов и комиссии ПГД, передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы седьмого созыва.

Что касается комитета по бюджету, налогам и финансовой политике, то на должность председателя будет претендовать Юлия Пожидаева.

Григорий Стороненков может занять должность председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.

Наталья Мельникова может занять пост председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

В комитете по ЖКХ и благоустройству на должность председателя претендует Юрий Бурлин. Отметим, что также была предложена кандидатура Сергея Гаврилова, но он взял самоотвод. «Тема ЖКХ мне близка, я в ней более 10 лет. Кроме того, я 5 лет являюсь членом городской комиссии по безопасности дорожного движения. Думаю, я на этой должности не подведу», - прокомментировал Юрий Бурлин.

Возглавить комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления хочет Константин Болотин.

На должность председателя комиссии по регламенту и депутатской этике выдвинули Владимира Воробьева.