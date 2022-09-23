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Политика

Названы кандидаты на должности председателей комитетов Псковской гордумы

Названы кандидаты на должности председателей комитетов и комиссии ПГД, передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы седьмого созыва.

Что касается комитета по бюджету, налогам и финансовой политике, то на должность председателя будет претендовать Юлия Пожидаева. 

Григорий Стороненков может занять должность председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.

Наталья Мельникова может занять пост председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму. 

В комитете по ЖКХ и благоустройству на должность председателя претендует Юрий Бурлин. Отметим, что также была предложена кандидатура Сергея Гаврилова, но он взял самоотвод. «Тема ЖКХ мне близка, я в ней более 10 лет. Кроме того, я 5 лет являюсь членом городской комиссии по безопасности дорожного движения. Думаю, я на этой должности не подведу», - прокомментировал Юрий Бурлин.

Возглавить комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления хочет Константин Болотин. 

На должность председателя комиссии по регламенту и депутатской этике выдвинули Владимира Воробьева.

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