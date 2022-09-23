Нетрезвого водителя-рецидивиста поймали в посёлке Красногородск

11:02, 24 сентября 2022, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, поймали в посёлке Красногородск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 22 сентября у дома на улице Советской в Красногородске дорожные полицейские остановили для проверки автомашину Volkswagen. Выяснилось, что машиной управлял 34-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.