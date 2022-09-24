До 14 градусов тепла ожидается 24 сентября в Пскове
Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Псковской области 24 сентября. Ночью местами возможны кратковременные дожди, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Температура воздуха днём составит +9...+14 градусов, ночью: +3...+8. Ветер будет северных направлений, умеренный.
В Пскове ожидается погода без существенных осадков. Температура днём: +12...+14, ночью: +5...+7 градусов.
В Великих Луках ночью пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днём: +11...+13, ночью: +4...+6 градусов.
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