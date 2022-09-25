Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пять пожаров ликвидировано на территории Псковской области за сутки

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации пяти пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Так, в 01:11 в Великолукском районе в деревне Карцево в хлеву размером 6 х 4 метра сгорела кровля по всей площади, огнём повреждена стена внутри хозяйственной постройки на площади 10 м2. Сгорело девять кур. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

В 11:50 в Печорском районе в деревне Иваново-Болото сгорел автомобиль ГАЗ-3110 2003 года выпуска. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 20:05 в Псковском районе в деревне Ваулино на улице Славянской в бане размером 9 х 9 метров, в помещении парильной размером 2 х 1 метр, огнём повреждены стена и потолочное перекрытие на площади 1 м2. Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

В 22:38 в Псковском районе в СНТ «Многа» сгорел садовый дом размером 6 х 4 метра. Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печного оборудования.

Около 23:00 в Куньинском районе в деревне Бегуново сгорели жилой дом размером 6 х 9 метров и хозяйственная постройка размером 5 х 9 метров. Предположительная причина — неисправность электронагревательного элемента (электросушилки).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 сентября 2022

Пропавшего два года назад мужчину разыскивает полиция в Псковской области

25 сентября 2022

Пскович фиктивно зарегистрировал двух граждан России

25 сентября 2022

Пьяный водитель совершил ДТП с фурой, пострадал пассажир
24 сентября 2022

Псковичка с подругами спасла четырёх собак и человека из пожара
24 сентября 2022

Учитель года из Пскова отправится служить в рамках частичной мобилизации

24 сентября 2022

Врезавшийся в Пскове в дерево автомобиль обесточили спасатели

24 сентября 2022

Porsche Cayenne и грузовик столкнулись у поста ГИБДД в Пскове
23 сентября 2022

Псковичка отдала золото мошеннику во время застолья

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...