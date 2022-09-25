Пять пожаров ликвидировано на территории Псковской области за сутки

11:54, 25 сентября 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации пяти пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в 01:11 в Великолукском районе в деревне Карцево в хлеву размером 6 х 4 метра сгорела кровля по всей площади, огнём повреждена стена внутри хозяйственной постройки на площади 10 м2. Сгорело девять кур. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

В 11:50 в Печорском районе в деревне Иваново-Болото сгорел автомобиль ГАЗ-3110 2003 года выпуска. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 20:05 в Псковском районе в деревне Ваулино на улице Славянской в бане размером 9 х 9 метров, в помещении парильной размером 2 х 1 метр, огнём повреждены стена и потолочное перекрытие на площади 1 м2. Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

В 22:38 в Псковском районе в СНТ «Многа» сгорел садовый дом размером 6 х 4 метра. Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печного оборудования.

Около 23:00 в Куньинском районе в деревне Бегуново сгорели жилой дом размером 6 х 9 метров и хозяйственная постройка размером 5 х 9 метров. Предположительная причина — неисправность электронагревательного элемента (электросушилки).