Тайник с оружием и письмами русского писателя нашли под Петербургом

23:16, 25 сентября 2022, ПАИ

Тайник с письмами русского писателя Александра Куприна, портретом Фёдора Шаляпина, записками художника Ивана Билибина, документами XVIII века и револьвером обнаружили на чердаке музея-усадьбы художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине.

«Самая древняя находка относится к 1724 году. В руки специалистов также попал ежедневник с заметками и зарисовками Павла Егоровича [Щербова], в том числе портрет Фёдора Шаляпина, а также личные вещи Щербова — револьвер системы «Смит и Вессон» и упаковка патронов, спрятанная в металлической коробке из-под табака», — рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Отмечается, что письма и документы изучат научные сотрудники музея, после чего предметы планируют разместить в экспозиции. Найденный револьвер временно отправлен в отделение МВД, после получения соответствующего заключения его также вернут в музей.

«В пресс-службе областной администрации отметили, что это не первая находка на чердаке усадьбы Щербова. В 2019 году специалисты уже находили тайник с личными вещами художника — альбомом с набросками, фамильной печаткой и документами. Все предметы были приняты в музейную коллекцию», — говорится в сообщении.