Скрывшегося с места ДТП водителя задержала полиция в Пскове

10:46, 27 сентября 2022, ПАИ

Скрывшегося с места ДТП водителя задержали сотрудники полиции в Пскове. Об этом сообщает УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

26 сентября в 15:15 у дома №4 на улице Гаражный проезд 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 допустил наезд на 66-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. В результате пострадала пешеход - 66-летняя женщина, она госпитализирована в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.