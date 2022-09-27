Неделя российского джаза начнётся в Пскове 10 октября

16:50, 27 сентября 2022, ПАИ

Неделя российского джаза пройдет в Пскове с 10 по 15 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной филармонии.

10 октября в 19:00 в научной библиотеке состоится открытие мероприятия. Здесь представят выставку одной картины. «Живописный Traffic Jazz Михи Мутабора (Псков, Санкт-Петербург) получит еще и музыкальное сопровождение – будем крутить пластинки из фонда библиотеки. Ну и куда без книг? Выбирайте, что почитать про джаз, книги выдаем на дом! Между стеллажами ходите внимательно, там спрятан секретный гость», - отметили организаторы.

11 октября в Псковской областной филармонии будут транслировать культовый фильм «Мы из джаза». На экране покажут советский джаз под предводительством Игоря Скляра. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

12 октября в 18:30 в научной библиотеке покажут фильм «Джазист» про Алексея Козлова, музыканта и руководителя джаз-рок-ансамбля «Арсенал». Зрителям фильм представит PR-директор джаз-клуба Алексея Козлова Виктория Лихтина. Вход свободный, по предварительной регистрации.

А 14 октября в филармонии пройдет концерт народного артиста России Игоря Скляра в компании петербургского коллектива Jazz Classic Community.

15 октября в 12:00 планируется «Нетрадиционное рисование», а в 16:00 - коллаж. Вдохновлять участников мероприятий будут преподователи псковской художественной студии «Полосатый кот». «Берем детей (от 12 лет), карандаши и импровизируем на тему джаза», — уточнили в библиотеке. Такжее вечером состоится вечеринка в стиле джаз.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии или на сайте. По вопросам нужно обращаться по телефону 72-84-07.