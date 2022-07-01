В Гдове прошла инаугурация избранного главы района

12:04, 27 сентября 2022, ПАИ

В Гдове прошла инаугурация избранного главы района Алексея Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

На минувших выборах Алексей Васильев заручился поддержкой почти 75% жителей муниципалитета, принявших участие в голосовании. Кандидат от «Единой России» сменил предшественника-оппозиционера.

В торжественной церемонии вступления в должность приняли участие спикер областного Собрания Александр Котов, первый вице-губернатор Вера Емельянова, зампредседателя парламентского комитета по экономике Владимир Кузь, депутаты районных Собраний, главы муниципалитетов, руководители ведомств, представители общественности и духовенства.