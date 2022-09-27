РЖД вернёт деньги за неиспользованные билеты мобилизованных граждан
Деньги за неиспользованные билеты мобилизованных граждан вернёт ОАО «РЖД». Также можно вернуть билеты и абонементы на пригородные поезда.
«Билеты на поезда дальнего следования в этом случае можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу», - говорится в сообщении.
Для сдачи билетов граждане могут обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой или мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт, пишет Telegram-канал «РБК».
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