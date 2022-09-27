Борис Елкин поздравил с профессиональным праздником работников сферы туризма

19:24, 27 сентября 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил с профессиональным праздником всех, кто работает в туристической сфере. В Пскове это 20 туроператоров, 43 гостиницы, 146 ресторанов и кафе и «армия» экскурсоводов.

Сегодня активно развивается внутренний туризм. Псков входит в 16 городов Серебряного кольца России и с каждым годом привлекает все больше туристов. В 2020 году в псковских гостиницах остановилось около 108 тысяч человек, в 2021 – 163 тысячи, а на сегодня эта цифра уже превышает 182 тысячи. Немаловажную роль в развитии турсферы играет Центр туризма и творческих индустрий Пскова, который открылся в прошлом году в отреставрированной усадьбе Беклешова на улице Георгиевской, 4.

"В День Туризма желаю всем новых открытий, интересных маршрутов и экскурсий, ярких и незабываемых поездок по нашей богатой на природные и рукотворные красоты Псковской области и стране в целом. А если смотреть глобально, то День туризма касается каждого. Потому что любой из нас хотя бы раз в жизни был туристом", - написал Борис Елкин в Telegram/